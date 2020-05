Mealhada: Líder da oposição diz que “esfumaram-se milhões de euros”

O líder da oposição (PSD) no Município da Mealhada diz, em carta aberta acabada de divulgar, que, em seis anos, "esfumaram-se quase três milhões de euros dos cofres camarários em resultados negativos acumulados".

"Investir metade do que se orçamentou e, ainda assim, gastar, em seis anos, mais três milhões do que aquilo que se recebeu só poderia dar origem a um resultado desastroso", alega Hugo Silva, vereador, em carta aberta dirigida à presidente da Assembleia daquele concelho bairradino, a cujo teor a SÁBADO teve acesso.

A carta inscreve-se na contestação movida pela coligação "Juntos pelo Concelho da Mealhada" à venda da Escola Profissional do Município ao Grupo GPS (envolvido num processo judicial sobre suspeitas de corrupção).

"A [pandemia da] covid-19 é a desculpa que (…) será apresentada a cada nova investida sobre os cofres municipais, a cada proposta de venda de património apressada, a cada proposta de financiamento bancário para justificar o que nunca é explicado com clareza", opina o autarca social-democrata.

Para o vereador, o final do actual mandato vai devolver aos autarcas "a importância de controlo que uma Assembleia Municipal deve ter".

Quanto à venda da Escola de Vasconcellos Lebre, Hugo Silva assinala tratar-se de ela "sair da esfera municipal sem que se conheçam as reais razões" subjacentes ao negócio.

Como noticiou a SÁBADO, um autarca do PS/Mealhada renunciou à qualidade de membro da Comissão Concelhia do partido em discordância com a venda da Escola Profissional do Município ao Grupo GPS.

Nuno Veiga, que foi aluno da Escola de Vasconcellos Lebre, votou contra a homologação do negócio, por 491 000 euros, aprovada, a 23 de Maio, pela Assembleia Municipal (AM), e a presidente do órgão de fiscalização da Câmara, Daniela Salgado, absteve-se.

O PS/Mealhada, cuja Comissão Concelhia é presidida pelo líder do Município, Rui Marqueiro, possui maioria tangencial no universo de autarcas eleitos (21) para a AM e desfruta de mais seis assentos, correspondentes aos dos presidentes das juntas das freguesias do concelho.

O líder da Junta de Casal Comba, Nuno Veiga, que declarou fazer questão de pensar pela sua cabeça, entende que a Escola de Vasconcellos Lebre devia continuar a pertencer ao Município.

Os oito representantes da coligação "Juntos pelo Concelho da Mealhada" na AM, um autarca da CDU e uma do Bloco de Esquerda também votaram desfavoravelmente.

A decisão camarária de alienar a propriedade da Escola Profissional ocorreu depois de o executivo municipal ter tomado conhecimento que a comparticipação da Segurança Social, no montante de 15 por cento do projecto educativo, passou a ser suportada pela autarquia desde que, há ano e meio, o Município se tornou o único dono do estabelecimento de ensino.

"Se, por sermos entidade pública, não temos, injusta e inexplicavelmente, o apoio da Segurança Social (…), das duas uma: ou temos de explicar, todos os anos, aos munícipes, esta despesa de centenas de milhar de euros na Escola de Vasconcellos Lebre ou vendemos e asseguramos a continuidade do estabelecimento, com regras muito bem definidas, como a permanência da sede na Mealhada, a manutenção do nome, com os seus activos principais – o imóvel, os alunos e os professores – e apenas com a mudança da entidade proprietária", disse Rui Marqueiro, citado no portal da Câmara bairradina.