Adiada leitura da sentença do pai e da madrasta de Valentina

Coletivo de juízes decidiu ouvir perito no dia em que estava prevista leitura do acórdão, 14 de abril.

A leitura da sentença do pai e da madrasta de Valentina, ambos acusados pelo homicídio da menina em Atouguia da Baleia, Peniche, que estava agendada para esta quarta-feira, dia 14 de abril, foi adiada.







valentina Facebook

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Em comunicado o Conselho Superior da Magistratura explica que, para o mesmo dia, o coletivo de juízes que está a julgar o caso, no Tribunal de Leiria, decidiu ouvir um perito médico sobre os contornos do homicídio da criança.A sessão de audiência e discussão de julgamento tem lugar pelas 14h00, no Tribunal de Leiria.Na última sessão do julgamento o Ministério Público classificou o crime como "monstruoso" e pediu pena máxima, sem atenuantes, para Sandro e Márcia.