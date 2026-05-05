AD quer atrair jovens para as Forças Armadas e ofercer €439 e carta de condução

Programa de voluntariado de três a seis semanas é destinado a jovens dos 18 aos 23 anos. Inclui formação teório-prática além de prestação de serviço cívico.

O PSD e o CDS-PP querem criar o chamado "Defender Portugal" - um programa de voluntariado de três a seis semanas para as Forças Armadas onde os jovens seriam recompensados com €439,21 e com a possibilidade de obterem a carta de condução de forma gratuita "num estabelecimento militar habilitado para o efeito", avançou esta terça-feira o jornal Público.



O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, passa revista aos militares portugueses da primeira Força Nacional Destacada MANUEL DE ALMEIDA/LUSA_EPA

O programa é destinado a jovens dos 18 aos 23 anos e inclui uma formação teórico-prática, sendo que os visados prestariam também serviço cívico, ao acompanhar os militares "no apoio com as populações e comunidades onde se encontrem inseridos". O objetivo é "proporcionar aos jovens uma formação robusta em liderança, disciplina e autonomia" num momento em que se vivem "desafios de segurança na Europa".

Além das vantagem mencionadas anteriormente, o programa permitirá também valorizar os currículos dos mais novos em concursos públicos de acesso à carreira militar ou das forças de segurança.

Por se tratar de um projeto de resolução, não tem força de lei, mas segundo a proposta da AD, o Governo estará mesmo a pensar em implementá-lo.

Além deste projeto de resolução, os dois partidos apresentaram ainda uma segunda iniciativa apelidado de "Mente Forte" relativa à promoção da saúde mental dentro das Forças Armadas, que visa uniformalizar o acesso à terapia nos três ramos.

A notícia surge depois de o tema do serviço militar obrigatório ter estado no centro de debate durante a última campanha presidencial. O tema chegou a ser abordado, por exemplo, por Henrique Gouveia e Melo e defendido pelo líder do Chega, André Ventura.