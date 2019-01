Três pessoas morreram num despiste, seguido de colisão, de um veículo ligeiro, no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém.

Três pessoas morreram na quinta-feira num despiste, seguido de colisão, de um veículo ligeiro, no concelho de Rio Maior, distrito de Santarém, informou o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



Segundo a mesma fonte, o alerta do acidente foi dado às 23h17, relatando um despiste de um ligeiro, seguindo-se uma colisão contra um depósito de água de abastecimento público, causando a morte aos três ocupantes da viatura.



O acidente deu-se na estrada municipal 515, que liga Casais Monizes a Alcobertas, em Rio Maior, referiu a fonte.



A presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Isaura Morais, disse à agência Lusa que as vítimas são três homens, um de 52, outro de 28 e o terceiro "quarenta e tal".



As vítimas tinham graus de parentesco entre si, sendo o homem de 28 anos namorado da filha do de 52 e o terceiro era cunhado deste, adiantou Isaura Morais, que se deslocou para a ocorrência



Cerca das 1h20 continuavam os trabalhos no local do acidente, cujas causas vão ser investigadas pela GNR.



Ao local do acidente acorreram os Bombeiros Voluntários de Rio Maior, GNR e INEM, num total de 18 operacionais, apoiados por oito viaturas.