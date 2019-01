A magistrada já proibiu contactos de Rosa Grilo com o amante António Joaquim e a suspeita já teve mesmo uma das suas cartas abertas.

A juíza do Tribunal de Vila Franca de Xira, que tem a seu cargo o processo do homicídio do triatleta Luís Grilo, acedeu a que a correspondência de Rosa Grilo seja aberta pelos serviços prisionais da cadeia de Tires, onde a mulher está presa prevenitvamente.



A magistrada já proibiu contactos de Rosa Grilo com o amante António Joaquim e a suspeita já teve mesmo uma das suas cartas abertas. Defesa já contestou a decisão.



