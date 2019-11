Um ferido transportado ao Hospital de Santarém e três pessoas assistidas no local foi o resultado de uma colisão ocorrida este domingo à tarde ao quilómetro 50 da Autoestrada do Norte (A1), perto do Cartaxo.O acidente envolveu duas viaturas ligeiras, que viajavam no sentido Norte – Sul, tendo as vítimas sido socorridas pelas corporações de bombeiros do Cartaxo e Santarém, que enviaram ao local 13 elementos, apoiados por seis viaturas.Devido ao acidente há longas filas à entrada de Lisboa.