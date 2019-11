Um camião que transportava madeiras despistou-se esta terça-feira na A17, junto à saída para Vagos, em Aveiro. O acidente obrigou ao corte da via no sentido Vagos-Figueira da Foz.Na sequência do despiste, o veículo pesado esmagou outras viaturas que circulavam naquela autoestrada.Há registo de dois feridos ligeiros.O alerta para este acidente, que aconteceu ao quilómetro 100, foi dado às 10h22.Foram mobilizados para o local 14 operacionais, apoiados por cinco viaturas.Em atualização