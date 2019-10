"Deixe a Estrela Brilhar" é a designação de uma ação de limpeza de lixo que vai decorrer, no dia 19, na zona da Torre, o ponto mais alto da Serra da Estrela . A ação de recolha de lixo (resíduos, plásticos, pontas de cigarros, etc.), com início pelas 10h00, é uma iniciativa do maior grupo hoteleiro da região das Beiras, o Grupo Natura IMB Hotels (com hotéis na Covilhã e na Guarda), em conjunto com a Associação Geopark Estrela, os Guardiões da Serra e o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).Segundo a organização, a ação de recolha de lixo , que é realizada pela primeira vez, conta com o aval do ICNF, que a considerou de "elevado interesse e mérito ambiental" e que mobilizará vigilantes do Parque Natural da Serra da Estrela. A iniciativa contará com colaboradores de todas as unidades do grupo hoteleiro, assim como dos Guardiões da Serra da Estrela, da Associação Geopark Estrela e dos amigos e clientes dos hotéis que se queiram associar.Fonte do Grupo Natura IMB Hotels disse hoje à agência Lusa que na ação, que decorrerá entre as 10h00 e as 13h00 do dia 19, um sábado, vão participar, "pelo menos, 100 pessoas". Aos participantes na atividade "Deixe a Estrela Brilhar" será distribuído um 'kit' composto por sacos de serapilheira (para recolha dos resíduos), luvas e uma 't-shirt', indicou. Ainda de acordo com a organização, a iniciativa ambiental pretende "a sensibilização da população em geral para a preservação do único destino continental de montanha"."Num momento em que a preocupação com a sustentabilidade ambiental e com o futuro do nosso planeta deixou definitivamente de ser apenas um tema da moda, mas sim uma preocupação real dos governos, do setor empresarial e dos cidadãos, o Grupo Natura IMB Hotels está há muito empenhado em contribuir de forma positiva para a construção de um melhor planeta, participando no processo de contra-pegada ecológica na região em que desenvolve a sua atividade", lê-se num comunicado hoje enviado à Lusa."Deixe a Estrela brilhar" é "o mote do manifesto ambiental pela Serra da Estrela e do seu Parque Natural" que se concretiza, para além da ação de limpeza agendada para o dia 19, com uma ação de reflorestação, a realizar em março, sendo ambas as iniciativas de caráter anual, segundo a fonte. A Torre foi escolhida para a primeira ação de recolha de lixo por ser uma zona "simbólica da Serra da Estrela" e por os visitantes ali deixarem muitos resíduos.