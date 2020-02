deputados do PS e da CDU terem lido documentos de saudação ao 25 de Abril de 1974: "A questão é: Era preciso uma Revolução? O país crescia mais de 6 pontos percentuais por ano, a guerra do Ultramar estava ganha, havia emprego e estabilidade, Portugal era reconhecido internacionalmente, tudo estava calmo!"



"Viva Salazar! E ele vive mesmo! Façam o que fizerem, mudem o nome da ponte que ele fez, apaguem nomes de ruas, mintam sobre ele, façam o que fizerem nunca conseguirão apagar a sua memória e o seu vasto legado! Foi sem dúvida alguma um dos maiores e melhores portugueses de sempre!".



Disse também que a PIDE era "uma das melhores polícias do mundo", que só provocava problemas "aos comunistas e àqueles que atentavam contra a segurança do Estado", "e muito bem" e negou a existência de torturas levadas a cabo por aquela polícia.



Depois do Expresso revelar estas publicações, Matos Santos pediu desculpas através do Facebook, mas disse estar a ser vítima de "ataques políticos e pessoais" baseados em frases "descontextualizadas e distorcidas no seu significado".



Vários notáveis do CDS pediram o afastamento do fundador da Tendência Esperança em Movimento (TEM), mas Francisco Rodrigues dos Santos segurou-o. A Comissão Executiva do partido lembrou que Matos Santos se "distanciou do rótulo ignóbil que lhe quiseram colar" e que as declarações antigas são "afirmações antigas, algumas com mais de dez anos, agora repristinadas apenas com o firme propósito de prejudicar todo o CDS".



O atual vogal da comissão executiva do CDS Abel Matos Santos recusou-se, em abril de 2010, numa Assembleia Municipal de Coruche, a votar favoravelmente uma moção de saudação ao 25 de Abril de 1974 por considerar que a data celebrava um "golpe de Estado" que podia ter levado o país a "uma ditadura comunista".Na sua intervenção, que pode ser consultada no site da Câmara Municipal, Abel Matos Santos disse, depois deAbel Matos Santos apontou também armas aos capitães de Abril: "Um golpe de Estado, um ato duvidoso de uns quantos oficiais do quadro permanente, por questões corporativas e salariais, apoiados por desertores no exterior (imagine-se que um deles pretende hoje, ser Presidente da República), que nos quiseram trazer os famosos 3 D’s - Descolonização, Democracia e Desenvolvimento.O atual vogal do CDS acrescenta ainda que o 25 de Abril foi responsável por colocar "Portugal no caminho da falência", apresentando depois como prova dois gráficos mostrados por José Gomes Ferreira num comentário na SIC.Admirador confesso de Salazar, Matos Santos refere-se inclusive à ponte 25 de Abril - aquela que atravessa o Tejo, ligando Lisboa ao Barreiro - pelo seu nome original "Ponte Salazar".Nos últimos dias, Abel Matos Santos esteve sob fogo, depois de virem a público publicações feitas no Facebook onde apelidava Aristides de Sousa Mendes de "agiota de judeus" e de ter escrito numa outra publicação, em 2015:

"É tempo de seguir em frente e de não permitir que os equívocos e mal-entendidos do passado nos comprometam o futuro", conclui o documento.



Lembrar que, quando era líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos chegou a utilizar, sem pedir autorização ao autor da fotografia, uma imagem de Salgueiro Maia captada por Alfredo Cunha no dia da Revolução. O autor da fotografia pediu que a mesma fosse retirada e observou-se uma troca de galhardetes entre a direção do CDS e o histórico fotógrafo português.