A vida privada do iraquiano suspeito de terrorismo

Ammar Ameen chegou a Portugal em fevereiro de 2017, vindo de um campo de refugiados da Grécia. Antes tinha estado na Turquia, vindo da Síria. O ponto inicial tinha sido Mossul, no Iraque, de onde fugiu em março de 2016, quando se começou a perceber que o Estado Islâmico ia perder o controlo da cidade para as tropas iraquianas. Uma vez no País foi alojado em Oeiras, onde começou a receber apoios tanto da autarquia como do Conselho Português de Refugiados. Mas nunca se adaptou ao país, destratando as assistentes que acompanharam o seu caso e, alegadamente, ameaçando funcionários públicos. Ammar Ameen, ao contrário do seu irmão, Yasir, nunca se quis integrar na comunidade portuguesa. Esta é a versão do Ministério Público e de duas testemunhas que prestaram esclarecimentos esta quarta-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa. Mas a namorada portuguesa de Ammar tem uma versão diferente.