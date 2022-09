Foram ouvidas 15 testemunhas iraquianas e três alegadas vítimas. Num vídeo de propaganda do estado islâmico, a que a SÁBADO teve acesso, Yasir aparece sorridente.

Investigação SÁBADO. As imagens exclusivas dos irmãos acusados de terrorismo

O Investigação SÁBADO descobriu pormenores exclusivos da história dos irmãos iraquianos acusados de terrorismo em Portugal. Em 2017, as autoridades começaram a recolher provas contra Ammar e Yasir Ameen, incluindo um vídeo partilhado no Facebook de propaganda ao Estado Islâmico. Nas imagens exclusivas a que a SÁBADO teve acesso, Yasir aparece sorridente com um dinar de ouro na mão.