A partir de hoje, maiores de 55 anos podem ser vacinados sem marcação prévia

Os maiores de 55 anos que ainda não receberam a primeira dose de vacinas contra a covid-19 podem ser vacinados sem marcação prévia já a partir desta quinta-feira, avançou a task-force em comunicado.







Portugal Covid-19 - vacinação Reuters

Para tal, e de acordo com o programa "Casa Aberta" desenvolvido pelo plano de vacinação, utentes devem obrigatoriamente dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde.A iniciativa começou a ser desenvolvida na última semana e estava já disponível a maiores de 60 anos, sendo agora alargada até à faixa etária de 55 anos ou mais velhos.Assim, pessoas com mais de 55 anos já se podem dirigir a um centro de vacinação para receber a sua inoculação contra a Covid-19, sem necessidade de qualquer marcação prévia. A modalidade "Casa Aberta" foi um processo criado para assegurar que todas as pessoas elegíveis são chamadas ao processo de vacinação e que ninguém fica à margem da vacinação.