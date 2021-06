Porque desaparecem crianças? Nas mais novas é comum apontar-se para "acidente ou crime"

Só no ano passado, a Polícia Judiciária contou mais de mil participações de crianças desaparecidas. O número é ligeiramente mais baixo do que o registado em 2019, mas as características dos desaparecimentos são semelhantes: acontecem normalmente nas grandes cidades, são maioritariamente jovens entre os 13 e os 17 anos que fogem de casa ou de instituições e, cerca de 90% das crianças e jovens que desapareceram foram encontradas.



No caso do desaparecimento de crianças mais novas, é mais comum apontar-se para "situações em que há um acidente ou crime", explicou à SÁBADO Patrícia Cipriano, advogada e presidente da Associação Portuguesa de Crianças Desaparecidas (APCD). No caso especifico do desaparecimento de Noah, uma criança de dois anos, é preciso "contextualizar a forma como a criança desapareceu, não fazendo um julgamento dos pais a priori".

Em relação aos jovens com mais de 13 anos, existem três fatores que estão a causar mais preocupação neste momento: o confinamento imposto pela pandemia, o aumento exponencial do acesso à internet e das redes sociais e o bullying. Patrícia Cipriano refere que, "em período de confinamento era muito difícil manter os miúdos em casa, porque isso para eles é insuportável". E o confinamento também aumentou o número de horas passadas em frente ao ecrã: "Eles estão num processo de afirmação pessoal, verificamos que eles publicam nas redes sociais a sua vida, o seu corpo, o sítio onde moram, os lugares que frequentam".