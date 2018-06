A Provedora dos Animais de Lisboa disse esta segunda-feira à Lusa que vai pedir à Câmara a isenção de taxas na factura da água, para evitar o eventual corte de água nas instalações da União Zoófila."Vamos ponderar todas as situações viáveis para que [o corte da água na União Zoófila] não aconteça. Inclusivamente avaliar a possibilidade de ter a isenção de alguma taxa", revelou à agência Lusa a Provedora dos Animais de Lisboa, Marisa Quaresma dos Reis.Em causa está o pedido de donativos da União Zoófila na sua página oficial no Facebook por não conseguir pagar uma factura da água no valor de 2.450,10 euros e, por isso, correr o risco de ver a água cortada.A União Zoófila esclareceu que, do montante total, 1.140,59 euros devem ser pagos à Empresa Portuguesa de Águas Livres (EPAL) e o resto - 1.309,51 euros - à Câmara Municipal de Lisboa.Na publicação, a associação de animais afirmou que "não pagará a conta hoje" e "não o fará porque não tem dinheiro"."Vamos ver se é realmente possível pedir uma isenção ou isenção parcial dos valores", referiu Marisa Quaresma dos Reis, elencando que vão ser analisados "os enquadramentos possíveis para que esta situação não se volte a repetir"."A União Zoófila faz um serviço público e isso tem de ser considerado pela Câmara Municipal de Lisboa", rematou.Na página do Facebook, a associação de animais considerou que "presta um serviço a Lisboa", mas, apesar disso, "paga à Câmara Municipal de Lisboa pelo serviço que lhe presta".A União Zoófila "espera que a água não seja cortada", porque, apesar de a factura não ser paga segunda-feira, acredita que a dívida esteja saldada até ao final da semana com ajuda de donativos.A Lusa tentou contactar sem sucesso a EPAL e questionou a autarquia, mas não ainda não obteve resposta.