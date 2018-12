Recorde-se que Guilherme Figueiredo foi eleito bastonário da Ordem dos Advogados na segunda volta das eleições em Dezembro de 2016. De acordo com os resultados publicados no site da Ordem dos Advogados, a lista H, de Guilherme Figueiredo, obteve 9.862 votos, contra os 9.193 da lista K, liderada por Elina Fraga, então bastonária e actual vice de Rui Rio no PSD.