Sábado – Pense por si

Portugal

Mariana Mortágua não se irá recandidatar à liderança do Bloco de Esquerda

Luana Augusto
Luana Augusto 13:21
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de outubro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de outubro
As mais lidas

Anúncio foi feito através de uma carta enviada aos militantes do partido.

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, anunciou na manhã deste sábado que não se irá recandidatar à liderança do partido. O anúncio foi feito através de uma carta enviada aos militantes do partido, refere o Observador.

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Em atualização

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Política Parlamento Bloco de Esquerda Mariana Mortágua
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mariana Mortágua não se irá recandidatar à liderança do Bloco de Esquerda