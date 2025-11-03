Fabian Figueiredo e Andreia Galvão vão substituir rotativamente Mariana Mortágua na AR

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Fabian Figueiredo vai assumir o cargo de deputado e será secundado por Andreia Galvão.
Fabian Figueiredo e Andreia Galvão vão ocupar, rotativamente, o cargo de deputado do Bloco de Esquerda no parlamento com a saída de Mariana Mortágua, que vai ocorrer depois de concluído o processo do Orçamento do Estado para 2026.
A informação foi avançada ao final da tarde, em Coimbra, pelo porta-voz da lista da Moção 'A', Miguel Cardina, no final de uma reunião realizada hoje em Coimbra, que aprovou o nome de José Manuel Pureza como candidato à coordenação do partido.
"Iremos utilizar a rotatividade em função do que a lei permite", garantiu aos jornalistas, salientando que o Fabian Figueiredo vai assumir o cargo de deputado e será secundado por Andreia Galvão.
O antigo deputado José Manuel Pureza foi hoje votado pelos subscritores da Moção 'A' como primeiro candidato à Mesa Nacional (órgão máximo entre convenções) e à Comissão Política (órgão que assegura a direção quotidiana).
A lista à Mesa Nacional foi aprovada com 93% dos votos e a lista à Comissão Política obteve 92%, enquanto a lista à Comissão de Direitos foi aprovada com 96%.
"O José Manuel Pureza é uma pessoa que recolhe uma série de características e qualidades que o capacitam para esta fase do BE. Tem experiência política e tem também um profundo reconhecimento interno e externo", disse Miguel Cardina.
O investigador e historiador frisou que se trata de uma lista profundamente rejuvenescida, com uma média de idades de 38 anos, renovada, em que 40% das pessoas estarão pela primeira vez na Mesa Nacional.
Para a Moção 'A', José Manuel Pureza "é o melhor nome que pode propor para a fase em que o BE está e para a necessidade que tem de se relançar, porque isso é fundamental para a esquerda, que precisa de um BE forte e o país de uma esquerda forte".
"Estamos muito confiantes nesta escolha e de toda a lista que apresentamos, quer para a Comissão Política quer para a Mesa Nacional, que é necessária para estes tempos que o BE enfrenta", frisou Miguel Cardina.
José Manuel Marques da Silva Pureza tem 66 anos, nasceu em Coimbra e foi eleito deputado por este círculo eleitoral pela primeira vez em 2009 exercendo o cargo até 2011, depois entre 2015 e 2019 e, por último, entre 2019 e 2022.
Durante esse período exerceu funções como líder parlamentar, tendo chegado a vice-presidente da Assembleia da República. Atualmente, é membro da Mesa Nacional do BE e, este ano, candidatou-se à Câmara Municipal de Coimbra.
Além da moção 'A', que congrega cerca de 600 subscritores, apresentaram-se mais quatro textos da oposição à 14.ª Convenção Nacional do BE, que vai decorrer em Lisboa nos dias 29 e 30 de novembro.
