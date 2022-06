A legalização da prostituição é debatida hoje no Parlamento

A Juventude Socialista apresentou um anteprojeto de lei de "regulamentação da atividade profissional do sexo".

A legalização da prostituição é, há vários anos, uma das bandeiras da Juventude Socialista (JS). Esta quarta-feira, dia em que uma petição sobre a sua legalização é debatida na Assembleia da República, os jovens socialistas apresentam um modelo para se dar esse passo, que fica a partir desta quarta-feira em consulta pública, e prevê "sociedade e cooperativas" e espaços com botões de pânico para proteger os profissionais do mundo do sexo.