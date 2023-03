A guerra entre a SÁBADO e a ERC por causa de Jacques Rodrigues

Em agosto de 2021, uma longa investigação da SÁBADO sobre a fortuna e os negócios do empresário Jacques Rodrigues destapava uma teia complexa de multiplicação de empresas num esquema que serviria para ocultar a dissipação de património. O texto contava "a incrível história dos milhões" de Rodrigues, descrevendo as "estranhas operações contabilísticas e societárias do dono da Impala" e noticiando a existência de uma queixa-crime por burla e associação criminosa contra aquele que é um dos barões da imprensa nacional. Este trabalho acabaria, porém, por levar a uma guerra entre Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC) e a SÁBADO.