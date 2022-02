Jacques Rodrigues, dono da Impala, sofre outra derrota em tribunal

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste (Juízo de Comércio de Sintra) deu razão ao Ministério Público e a dezenas credores/trabalhadores da Descobrirpress e chumbou o Processo Especial de Revitalização (PER) da empresa do grupo Impala, detido por Jacques Rodrigues e que publica revistas como a Maria, Nova Gente ou TV7Dias.



É mais um longo capítulo da novela dos PER da Impala, que começou em 2014 e arrasta há vários anos as dívidas da empresa, incluindo milhões de euros reclamados por antigos e atuais funcionários. "Há casos de trabalhadores que estão para receber os seus créditos laborais há 10 anos e a aprovação deste plano implica que demorem 20 anos a reaver o que lhes é devido", alega um grupo de 27 ex-funcionários na contestação ao PER.



Recorde-se que a Descobrirpress pediu um PER em 2014 (recusado), outro em 2015 (homologado em 2017), requereu outro em julho de 2020 (recusado) e depois outro em agosto de 2021 (cuja decisão de não homologação se conhece agora).