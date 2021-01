Portugal não seguiu o padrão dos outros países no que toca à polémica escolha do Procurador Europeu, avisa o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. A direção do sindicato vai reunir-se esta quinta-feira para apreciar o processo. Num artigo de opinião publicado na SÁBADO, António Ventinhas assinala que apesar de a escolha do comité independente que assentou na procuradora Ana Carla Almeida não ser vinculativa, "o que é certo é que no que diz respeito à esmagadora maioria dos países, o Conselho da União Europeia escolheu o candidato graduado em primeiro lugar por aquele".Ao escolher José Guerra, Portugal seguiu um caminho diferente. "A escolha do candidato português divergiu substancialmente do padrão seguido nos restantes casos, não se olvidando que o Governo português teve uma intervenção relevante nesse domínio, num momento em que não o poderia fazer", adianta Ventinhas. "Todo este processo coloca em causa a credibilidade da Justiça portuguesa e do Estado Português a nível internacional!"