Em três anos, GNR apreendeu peixe ilegal no valor de 7,7 milhões de euros

Apreensões desde 2019 e até ao final de outubro atingem as 580 toneladas. Peixe subdimensionado ou pesca em excesso entre as causas mais comuns. No caso dos bivalves foram confiscados 350 toneladas, com um valor de 2,7 milhões de euros.

Mais de 70 quilos de polvo demasiado pequeno para ser pescado foi apreendido na Lota de Matosinhos, revelou esta terça-feira a GNR. A apreensão feita ontem vai somar-se às mais de 280 toneladas de pescado ilegal já capturado este ano pelas autoridades. Os dados enviados à SÁBADO pela GNR mostram, até ao final de outubro, um crescimento nas apreensões de 113% em relação a 2019.



No total, desde 2019 e até ao final de outubro deste ano, foram apreendidas mais de 580 toneladas de pescado com um valor aproximado de mais de 7,7 milhões de euros. Além do pescado, foram ainda confiscadas 350 toneladas de bivalves com o valor estimado de 2.791.658 euros.



No caso do polvo apreendido em Matosinhos foi identificado um homem de 52 anos, que conduzia a viatura, e que arrisca uma coima de 37.500 euros. Esta será aplicada pela Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), que é a entidade com competência para a instrução dos processos nestes casos.