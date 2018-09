Mais de metade dos agrupamentos de centros de saúde em Portugal não disponibiliza consulta prévia de interrupção voluntária da gravidez (IVG). Regra geral, escreve o Jornal de Notícias, as mulheres são encaminhadas para hospitais, onde podem ter acesso a estas consultas obrigatórias que antecedem o aborto. No entanto, a demora pode comprometer o prazo legal das 10 semanas.

De acordo com um levantamento feito pelo Bloco de Esquerda (BE), a que o jornal teve acesso, pelo menos 33 dos 55 agrupamentos de centros de saúde não disponibilizam estas consultas prévias. E, apesar de as mulheres serem encaminhadas para hospitais, o processo pode implicar várias deslocações e pode comprometer o prazo legal das 10 semanas. Inclusive, em Portugal existem pelo menos 10 hospitais públicos que não realizam IVG.

O levantamento, que consultou os agrupamentos de centros de saúde (ACES), centros hospitalares e unidades locais de saúde (ULS) de todo o país, permite perceber que existem várias limitações. O norte do país é o mais afectado.

"Encontrámos muitos ACES sem consulta prévia e problemas na referenciação, o que pode dificultar e limitar o acesso", disse ao jornal o deputado do BE Moisés Ferreira. "Todos os hospitais devem garantir o acesso às IVG. É um direito da mulher e um cuidado de saúde que mostrou ser poderoso do ponto de vista da saúde pública".

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se concentram a maior parte das IVG no país, há pelo menos quatro hospitais que não fazem as consultas prévias.