No ranking das democracias a nível mundial Portugal ocupa o 10.º lugar. A conclusão é do Relatório da Democracia de 2018, o segundo anual do projecto Variedades da Democracia (V-Dem), que avalia a qualidade da democracia em 201 países.

Nas democracias liberais, onde são respeitados os direitos e liberdades da população, Portugal fica atrás da Noruega, Suécia, Estónia, Suíça, Dinamarca, Costa Rica, Finlândia, Austrália e Nova Zelândia, que lideram o ranking. No fim desta lista estão as autocracias fechadas (ditaduras) da Coreia do Norte, Eritreia, Síria e Arábia Saudita.

O estudo, realizado através de uma rede global de investigadores com sede na Universidade de Gotemburgo, analisou ainda sectorialmente áreas como eleições limpas – em que Portugal ocupou o 2.º lugar –, liberdade de expressão (21.º), liberdade de associação (36.º) ou participação política (38.º).