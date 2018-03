A Comissão Técnica Independente entregou esta terça-feira na Assembleia da República o relatório sobre os incêndios de Outubro de 2017 que fizeram 48 vítimas mortais. No documento vem expresso que havia formas de prevenir os efeitos nefastos dos incêndios se tivessem sido seguidas algumas directrizes ou os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tivessem sido considerados. Queimadas e incendiarismo são as principais causas de ignição nos incêndios dos dias 15 e 16.

No relatório entregue, a Comissão Técnica Independente (CTI) concluiu que há "uma correlação muito forte entre as ignições [verificadas] e a excepcionalidade das condições meteorológicas" em todos os incêndios e que vários factores contribuíram para a dimensão destes fogos que assolaram Portugal entre 14 e 16 de Outubro.

Entre os motivos que se podem associar a este número de ignições estão as queimadas (responsáveis por 33% das ignições), mão-criminosa (36%) e ainda os reacendimentos (24%), bem como as condições meteorológicas que levaram a que o perigo de incêndio nesses dias de Outubro fosse classificado como "Extremo" em quase todo o território continental. Para estas condições terá contribuído também a influência do furacão Ophelia que intensificou a existência de ar quente e seco vindo de sul, diminuindo o nível de humidade.

Terá mesmo sido a força do vento provocado pelo furacão, aliado à baixa humidade, que permitiu o crescimento desmesurado dos incêndios. Com as condições que se verificavam, os incêndios deixariam de ser controláveis caso o combate se iniciasse "para lá de 3-5 minutos (meios terrestres) ou 10-17 minutos (meios aéreos pesados) após a ignição". Mas o relatório revela que maioria das ocorrências começou a ser "combatida em 5-10 minutos após o alerta", mas que a primeira intervenção terá essencialmente acontecido quando o incêndio estava para lá da capacidade de extinção.

O facto de os incêndios terem acontecido a um fim-de-semana e já em Outubro – quando se estava já na fase Delta – terão contribuído igualmente para as dificuldades em prevenir, combater e atacar as chamas, pela falta de meios e por um significativo número de forças nacionais estar já descontinuado, "designadamente os meios aéreos".

Estas condições levaram a que a estratégia tenha sido principalmente a de defender as populações e não de atacar as chamas.

A CTI lembra ainda que as áreas florestais ardidas estavam ocupadas, na sua grande maioria, por pinheiro-bravo (49,6%) e eucaliptos (38,5%).

A CTI refere ainda que entre os incêndios de Outubro se registou "o maior incêndio de que há memória", referindo-se ao incêndio com início em Vilarinho, na Lousã, e que lavrou numa área de 45.505 hectares. Estes incêndios de Outubro são também únicos no panorama europeu, já que são os primeiros desta ordem de grandeza a ocorrer no Outono, no continente.