Maioria das pessoas que morreram era idosa e tinha problemas de saúde. Registada "falta de indicação para a evacuação das populações locais e a ausência de combate".

O relatório da Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de Outubro frisa que "todas as vítimas [mortais] tinham uma forte relação com as zonas afectadas pelos incêndios", o que as levou a tentar combater os fogos e a salvar os seus bens. 27 das 48 vítimas que perderam a vida tentaram fugir com várias viaturas, até com bicicletas, mas em média, só conseguiram percorrer 680 metros desde o sítio de onde vinham, até ao local onde foram encontradas. Aguentaram cerca de três minutos e meio entre as chamas. Algumas tentaram fugir a pé.



Mas a maioria não tinha plena liberdade de movimentos. Mais de metade das vítimas mortais tinha idade igual ou superior a 65 anos e problemas de saúde – em alguns casos, a mobilidade comprometida. A Comissão regista a "falta de indicação para a evacuação das populações locais e a ausência de combate, tendo sido em variadíssimas situações os próprios locais e proprietários a tentar combater o incêndio e a salvar alguns dos seus bens".

O documento entregue hoje na Assembleia da República da Comissão Técnica Independente presidida por João Guerreiro revela ainda que 23 pessoas tentaram salvar "animais de companhia, gado, viaturas, alfaias agrícolas, infraestruturas, material apícola ou até documentos pessoais". Entre 48, 31 morreram sozinhas. Uma das mortes é a de uma pessoa de Castelo Branco que ainda hoje está desaparecida, e cujos vestígios que comprovem o falecimento não foram encontrados.

Doze pessoas, com uma média de 72 anos, morreram dentro das suas casas, oito enquanto dormiam.

A primeira morte aconteceu às 17h30 de dia 15 de Outubro, sendo que a última se registou às 3h45 do dia seguinte. Em cerca de 10 horas e 15 minutos, morreram 48 pessoas. Depois da meia-noite, registou-se um pico de mortalidade. Apesar de ser à noite, em que "a humidade dos combustíveis mortos finos e a temperatura do ar registam valores menos favoráveis à propagação do fogo", as mortes aconteceram devido a "mudanças repentinas da velocidade do incêndio, mudanças de direcção e um comportamento errático, dificilmente previsível, do fogo".

Maioria das casas das vítimas mortais não ardeu

Entre os dias 15 e 16 de Outubro, morreram 48 pessoas. Entre elas, nove morreram a menos de 100 metros das suas habitações. Outras 22 não se conseguiram afastar mais que cinco quilómetros de casa.

Apesar de doze pessoas terem falecido dentro de casa, 60% das habitações pertencentes às vítimas mortais não arderam. De 41 vítimas mortais que tinham residência habitual nos concelhos afectados, 17 ficaram com casa ardida e 24 não. "Todas as restantes habitações, pertencentes a visitantes regulares ou ocasionais, não arderam", concluem os peritos.

A Comissão pede o estabelecimento de "programas e acções de autoprotecção contra incêndios rurais, em cenários de reduzida ou nula evacuação", com vista à salvaguarda das populações.

Em Vale Maior, Penacova, no distrito de Coimbra, foi onde morreu mais gente.