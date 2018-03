A maioria das vítimas mortais dos incêndios de Outubro de 2017 sucumbiu durante a noite. Esta é uma das conclusões do relatório elaborado pela Comissão Técnica Independente nomeada pela Assembleia da República e que figura no relatório que será entregue amanhã aos deputados.

Foi durante a noite de 15 para 16 de Outubro que se viveu o período mais explosivo e de maior intensidade das chamas, conta o Jornal de Notícias, acerca do relatório. Nessa noite, três fogos que começaram em Coimbra, Viseu e Guarda uniram-se e queimaram uma área de mais de 193 mil hectares, maior do que a que tinha já ardido até à data, em 2017. Ao todo, morreram 49 pessoas neste fenómeno sem paralelo na Europa.

A Comissão Técnica Independente salienta que se registou uma evolução muito rápida do fogo, devido à velocidade das chamas e à libertação de energia. Assim, o incêndio tornou-se incontrolável mais rapidamente que o de Pedrógão Grande, o que quer dizer que já não podia ser combatido. Nessa altura, os meios deveriam concentrar-se na defesa das populações. No entanto, as habitações estavam muito dispersas: registaram-se vítimas mortais em 15 municípios.

No final de Setembro, o secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes recusou reforçar os meios aéreos e terrestres da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), apesar de a mesma entidade ter previsto que as condições propícias a fogos se iam agravar em Outubro no norte e no centro do país.

Quando terminou a fase Charlie, a mais crítica dos incêndios, a 30 de Setembro, os meios aéreos foram reduzidos de 48 para 18. Porém, à noite, altura em que lavrou o fogo, as aeronaves não podem trabalhar. Também estavam disponíveis 6400 operacionais, em vez de 9740.