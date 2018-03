A Comissão Técnica Independente sobre os incêndios de Outubro considera que a "catástrofe" reforçou o "papel determinante dos corpos de bombeiros no modelo vigente do sistema se protecção civil, que não se esgota no combate às chamas. Deste modo, dizem os investigadores, "torna-se inadiável proceder a uma ponderada e esclarecida análise à respectiva capacidade de resposta, dadas as evidências manifestadas na generalidade dos concelhos do País". Os bombeiros são, em muitos casos, "a única entidade de proximidade no âmbito de protecção e socorro" e a CTI considera que é "imprescindível desenvolver um trabalho de rigorosa identificação do estado actual dos corpos de bombeiros do País".

A CTI entregou, esta terça-feira, o relatório sobre os incêndios ocorridos entre 14 e 16 de Outubro de 2017 nas regiões Centro e Norte, que provocaram 48 mortos. E concluiu que a o sector dos bombeiros precisa de ser analisado e reavaliado, "no quadro das missões que lhes estão legalmente atribuídas, garantindo aos portugueses, em todos os pontos do território nacional, um socorro pronto e qualificado, face às especificidades de risco a que estão expostos".

Para a CTI, os bombeiros enfrentam problemas na área do voluntariado, do recrutamento de novos elementos, na formação qualificada do sector, na profissionalização da primeira intervenção, no recrutamento de elementos de Comando e no financiamento e funcionamento das corporações.

De modo a resolver estas vulnerabilidades, a comissão defende "a criação de uma Unidade de Missão para a elaboração de proposta de reorganização estrutural do sector operacional de bombeiros", com objectivos bem definidos: competências e modelo de estrutura para o exercício da tutela do Estado, redefinição da missão, quadrícula de meios de socorro e distribuição em Portugal Continental e caracterização das atribuições do comando operacional em operações de protecção civil, a nível nacional, distrital e municipal". Além disso, a CTI defende a "definição de perfis funcionais e modelos de qualificação e recrutamento de cargos de comando, o estabelecimento de carreiras profissionais, a identificação do modelo de financiamento da estrutura de socorro confiado a bombeiros e a incorporação de conhecimento técnico e científico".

Protecção Civil deve ter especialistas

A estrutura da Protecção Civil é outra das preocupações da Comissão Técnica Independente. "Não existe correlação, que devia ser obrigatória, entre as qualificações, as competências pessoais, as capacidades operacionais e os cargos ou funções das estruturas" da Autoridade Nacional da Protecção Civil", lê-se no documento, onde se recorda que os postos de comando e coordenação são atribuídos por nomeação e não por concurso, sendo apenas necessário possuir uma licenciatura, independentemente do grau de formação.

"Não existem, em qualquer das áreas de competência da protecção e socorro, perfis definidos e conteúdos funcionais, nem sistema de verificação ou validação oficial da capacidade dos nomeados para o desempenho das funções", acrescenta a CTI, sublinhando: "o sistema actual não diferencia nem promove especialização, capacidade ou qualidade de desempenho".

Tal como a Comissão Técnica Independente de análise aos incêndios de Pedrógão Grande, em Junho, estes investigadores consideram que "o sistema de protecção civil deve ser constituído por profissionais com adequadas competências para o desempenho das funções", que deve ser escolhidos por "concurso público". "Entretanto, e até que esse regime seja instituído recomendamos que estes operacionais sejam requisitados no universo de todas as foras e serviços titulados como agentes de protecção civil", defende a CTI.

Os investigadores exigem também que o "Sistema de Gestão de Operações seja revisto". "Muito do que está instituído foi posto em causa", lê-se no documento. A CTI considera que o Posto de Comando Operacional deve "dispor da capacidade e do dinamismo necessário para, em situações de excepção, poderem ser tomadas medidas de excepção".

Alertas vs avisos: é preciso melhor informação

Outra das preocupações da CTI prende-se como a emissão de alertas (por parte da Protecção Civil) e de avisos (feitos pelas demais entidades). A comissão considera que não raras vezes estas duas situações são usadas incorrectamente pelos meios de comunicação social, "confundidos os destinatários" das mensagens. Além disso, "é dado por adquirido que a informação flui do patamar nacional para o nível distrital e deste para o municipal. Porém, não há a mesma certeza de que a informação chegue à população e que os avisos e demais informações cumpram o seu principal objectivo".

Deste modo, os investigadores consideram essencial que o fluxo de informação seja reavaliado e que seja "atribuído um código de cores a uma só entidade e as demais usem códigos diferentes, alfanuméricos, alfabeto fonético, numéricos ou outros". A CTI defende ainda "que se estabeleça uma grelha de critérios para a determinação do Estado de Alerta Especial", que consideram estar assente actualmente "numa grande subjectividade".

A comissão diz igualmente que é preciso ter certeza que os avisos e alertas chegam "efectivamente aos respectivos destinatários" e que, como tal, de seve utilizar, inclusive em simultâneo, as redes sociais, os meios de comunicação social, as mensagens para telemóveis e outras que "a cada momento se entendam por mais adequadas".

"Recomendações devem ser acompanhadas"

Em declarações aos jornalistas, o presidente da Comissão Técnica Independente admitiu que as recomendações feitas pelos especialistas só terão efeitos a "médio e longo prazo" e que devem ser acompanhadas para serem cumpridas. "As recomendações que forem aceites [pelo Governo] devem ter uma avaliação e acompanhamento para que não se percam no meio das tarefas da administração", alertou João Guerreiro, após entregar o relatório.

O responsável pela comissão que investigou os incêndios de Outubro nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu - os maiores da Europa - admitiu ainda que as recomendações não terão efeito imediato. "Gostaríamos que tivessem, mas não é fácil", reconheceu.

Os incêndios de 14, 15 e 16 de Outubro atingiram 27 concelhos da região Centro, fizeram 48 mortos e cerca de 70 feridos.

Os fogos destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.