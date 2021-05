Catarina traça o futuro do Bloco: uniões à esquerda contra a direita

Catarina Martins encerrou a XII Convenção do Bloco de Esquerda num discurso que atacou o Governo, o PSD, a extrema-direita e no qual tentou traçar o futuro do Bloco para os próximos dois anos. "Nós vencemos e perdemos, nunca desistimos", garantiu a bloquista, já no final do discurso, depois de ter atirado ao Governo, mas abrindo a porta a parcerias esporádicas. Catarina Martins foi reeleita com dois terços dos votos nesta convenção, onde as vozes críticas se fizeram ouvir mais do que no passado.



A líder bloquista começou por atacar o Governo de António Costa, o principal alvo desta convenção bloquista, apelando a que se estabeleçam mais compromissos com os trabalhadores e se luta por uma maior justiça fiscal. "O emprego é a prioridade das prioridades", assegurou a líder partidária.



Catarina Martins assegurou aos delegados presentes na convenção que o partido vai propor legislação mais para "responsabilizar os donos das explorações agrícolas, ou das obras, bem como os donos das terras pelos crimes contra os trabalhadores". E prometeu ainda reforçar o combate contra os depesdimentos, o trabalho precário e a recuperação das carreiras no público e também no setor privado.