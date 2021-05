Bloco de Esquerda: Catarina Martins rejeita acusações de falta de pluaralidade

A líder do Bloco de Esquerda rejeita as acusações de que há falta de "democracia interna dentro do partido", uma das acusações feitas pelos adversários.

À entrada do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, a líder do Bloco de Esuqerda, Catarina Martins, negou as acusações de "falta de democracia interna no partido" que são lançadas pelos adversários internos do partido.