Catarina Martins reeleita líder do Bloco de Esquerda

A direção de Catarina Martins foi reeleita na XII convenção do partido. Conseguiu 210 votos dos delegados presentes em Matosinhos. A lista da atual direção conseguiu 54 dos 80 lugares da Mesa Nacional do BE, uma perda de 16 mandatos em relação a 2018, enquanto a moção E elegeu 17 lugares.



A moção A, da atual liderança do partido, venceu com 67,5% dos votos da convenção, quando há dois anos tinha conseguido 87,5% dos votos. Os delegados da XII Convenção Nacional puderam votar em quatro listas para a Mesa Nacional, o dobro da última reunião magna de 2018.



A liderança de Catarina Martins apresentou uma lista de continuidade e sem grandes alterações e elegeu, nas votações em urna que encerraram esta manhã, no último dia da Convenção Nacional, 54 mandatos para a Mesa Nacional, com 224 votos.