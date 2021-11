25 mil reclamações na Saúde no primeiro semestre de 2021

Entre janeiro e junho deste ano, a ERS recebeu mais de 25 mil queixas de utentes. Os hospitais situados na região de Lisboa e Vale do Tejo são os que registam mais reclamações. No setor público, são os problemas de acesso que geram mais queixas; no privado, são os custos.

Só nos primeiros seis meses deste ano foram feitas mais de 25 mil reclamações nas unidades de saúde portuguesas. Os números foram revelados esta quarta-feira pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS) e 70% dos processos que chegaram a este organismo tiveram origem no setor público, incluindo as Parcerias Público-Privadas (PPP). Dos anos anteriores saltaram ainda cerca de 12 mil queixas, que só foram analisadas este ano.

O público e o privado continuam, à semelhança dos relatórios divulgados em anos anteriores, bem distantes no que diz respeito à natureza das queixas. Se, por um lado, no topo das queixas às instituições públicas está o acesso a cuidados de saúde e a focalização no utente, na esfera privada, as queixas são, na maioria, sobre questões financeiras.

A ERS divide os estabelecimentos de acordo com a existência, ou não, de internamento e, em relação aos que pertencem ao setor público e têm a opção de internamento - de maiores dimensões -, a Unidade Hospitalar de Santo António, no Porto, o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Montijo, e o Hospital de São João, no Porto, são os que registam mais queixas. O Hospital de Santo António, por exemplo, foi alvo de 1.779 queixas de utentes.