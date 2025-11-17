Reservas turísticas para Natal e Ano Novo no Algarve superam as de 2024

Há hotéis com apostas em programas próprios de alojamento e animação, como acontece em Vilamoura onde uma unidade “tem cerca de mil lugares para a passagem de ano”, com “três ou quatro modelos de passagem de ano”.

As reservas em hotéis do Algarve para o período do Natal e da passagem do ano estão acima dos valores do ano transato, levando responsáveis regionais pelo setor a antever superar a ocupação registada em 2024.



DR

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), André Gomes, e o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins, falaram à agência Lusa sobre as expectativas para a última semana do ano e ambos disseram que a dinâmica verificada nas reservas antecipadas os deixa otimistas.

“A nossa perspetiva é de que vamos dar continuidade àquilo que tem sido o crescimento sustentado e sustentável que temos vindo a registar ao longo de todo o ano. As expectativas são positivas, […] estamos neste momento com um nível superior de reservas para os períodos de Natal e para o fim de ano que o registado no final do ano passado”, afirmou André Gomes.

O presidente do Turismo do Algarve destacou o “bom desempenho” da atividade turística da região no terceiro trimestre do ano, que abrange o período do verão, “com um aumento” de 2% nos hóspedes, de 0,5% dormidas e de quase 7% em proveitos, salientando o “grande contributo” para esses resultados dado pelo mercado nacional, que é também quem mais procura a região no ‘revéillon’.

Segundo André Gomes, esse contributo contrariou a “narrativa” de que o Algarve está demasiado caro para os portugueses e ajudou a manter a região na “senda de crescimento” que vinha registando desde janeiro até setembro nos principais indicadores do setor.

Embora ainda sem números de outubro, André Gomes disse que os empresários tiveram um mês “bastante positivo” e recordou que, no início de novembro, a região já acolheu o Grande Prémio do MotoGP, com 183 mil pessoas.

“Isso faz-nos crer que poderemos fechar o ano com um desempenho bastante positivo”, considerou, reconhecendo que o facto de o dia 01 de janeiro coincidir com uma quinta-feira, permite aos portugueses fazer “ponte” e, se houver bom tempo, optar por passar o ano na região.

O presidente da AHETA, Hélder Martins, também afirmou à Lusa que as expectativas dos hoteleiros são “melhores do que as do ano passado, até porque o fim de semana este ano é mais generoso, permite quatro dias”.

Hélder Martins disse que a AHETA tem em curso um inquérito e a percentagem da ocupação prevista ainda não está definida, mas adiantou que os hotéis estão a ter “mais reservas antecipadas” do que tinham para o final do ano de 2024.

“Aqueles que têm programas de final do ano com alojamento e animação estão com reservas muito superiores às do ano passado”, adiantou aquele responsável.

O presidente da AHETA realçou também que muitos municípios fazem “grandes apostas” na criação de programas para a Passagem do Ano, como Loulé, com um concerto de Xutos e Pontapés em Quarteira, ou Albufeira, onde está previsto um concerto da banda portuguesa Silence 4.

“Há muita gente com reservas de última hora que, consoante o tempo, digamos quase entre o Natal e o Ano Novo, decide vir para baixo” e passar de ano no Algarve, mas “quem quer vir com um programa perfeitamente organizado, com tudo tratado, já fez reserva”, disse.

Hélder Martins disse ainda que há hotéis com apostas em programas próprios de alojamento e animação, como acontece em Vilamoura, no concelho de Loulé, onde uma unidade “tem cerca de mil lugares para a passagem de ano”, com “três ou quatro modelos de passagem de ano”, indicou.

Trata-se de uma oferta “significativa” e estes hotéis com maior dimensão “estão todos acima” dos valores de 2024, tendo reservas antecipadas feitas com mais antecedência, concluiu.