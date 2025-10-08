Fundos da Transição Justa financiam hotéis de luxo no Alentejo

Dos 99 milhões de euros destinados a compensar o impacto do fecho da central a carvão, quase 20 milhões vão para projetos turísticos em Grândola e Santiago do Cacém.

O Fundo para a Transição Justa (FTJ), criado pela União Europeia para apoiar regiões afetadas pelo encerramento de atividades poluidoras, como a central a carvão de Sines, vai ser usado para financiar hotéis de luxo em vez de projetos ligados à reconversão profissional de ex-trabalhadores, de incentivo à instalação na região de projectos que, entre outras prioridades, promovessem a redução de emissões, as energias renováveis, a eficiência energética ou a mobilidade sustentável, noticia o Público.



central termoelétrica de Sines

Segundo a lista de candidaturas aprovadas no âmbito do programa Alentejo 2030, cerca de 19 milhões de euros dos 99 milhões atribuídos ao Alentejo Litoral destinam-se à construção de unidades hoteleiras em Grândola e Santiago do Cacém. Entre os beneficiários estão um hotel de quatro estrelas em Santo André e dois hotéis rurais de cinco estrelas em Melides e Santiago do Cacém, apresentados como empreendimentos sustentáveis.