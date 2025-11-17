Instrutor de artes marciais detido em Loures por abuso sexual de atleta menor

O homem, com 70 anos, é mestre de artes marciais há cinco décadas

Um instrutor de artes marciais foi detido em Loures pela suspeita de dezenas de crimes de abuso sexual contra uma atleta de alta competição com 15 anos e que treina com o detido desde os 12, foi esta segunda-feira anunciado.



Em causa, segundo a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária (PJ), estão 30 crimes de abuso sexual de crianças agravado e 289 crimes de abuso sexual de menor dependente ou em situação particularmente vulnerável, mas foi já confirmada "a existência de mais vítimas".

O detido, com 70 anos, "é mestre de artes marciais há 50 anos, e atualmente dava aulas a atletas graduados, crianças e adultos", refere a polícia no comunicado enviado às redações, acrescentando que a vítima tinha treinos diários com o instrutor.

"Aproveitando-se do forte ascendente que detinha sobre a atleta, o suspeito constrangeu-a a sofrer abusos sexuais ao longo de mais de dois anos. A menor pediu ajuda à mãe, que acabou por recorrer a uma advogada para denunciar os factos na PJ", descreve-se na nota.

A detenção ocorreu naquele concelho do distrito de Lisboa após "diligências urgentes, com especial enfoque no local do crime", e o homem será ainda presente a primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.