É falso que diárias aumentaram 570% durante a Web Summit, mas há de facto hotéis a cobrar mais do triplo por dormida

O hotel Ikonik Lisboa não aumentou os preços em 570% durante a Web Summit, como afirma o co-fundador deste evento tecnológico, mas é verdade que este e outros hotéis mais do que triplicaram algumas diárias durante esta semana.



Alegação: o preço por noite em alguns hotéis de Lisboa chegou a atingir "uma inflação de aproximadamente 570%" na semana da Web Summit

No sábado, 8 de novembro, o co-fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, queixou-se que alguns hotéis de Lisboa "deixaram-se cegar pela ganância" e aproveitaram a iniciativa para "aumentar os preços em mais de 300%, e por vezes 500%, em comparação com as tarifas normais de Novembro".

Numa publicação no X, antigo Twitter (https://archive.ph/CKi2U), Cosgrave considera "compreensível e razoável" o "enorme aumento de preços devido à procura por hotéis de 4 estrelas no centro da cidade, com taxas de ocupação acima dos 90% - 98% de ocupação, segundo dados da Booking.com", mas considera "difícil simpatizar" com a alegada triplicação ou até quintuplicação de preços.

Como exemplo, Cosgrave destaca o hotel Ikonik Lisboa: "no caso abaixo, por exemplo, o preço por noite de um quarto na semana seguinte ao Web Summit neste encantador hotel de 4 estrelas é de cerca de 130 euros por noite, mas durante a semana do Web Summit sobe para mais de 700 euros por noite. Isto representa uma inflação de cerca de 570%".

Na segunda-feira, em resposta a algumas críticas que recebeu, Paddy Cosgrave reiterou que deixou "claro que duplicar os preços era aceitável" mas que não tinha qualquer simpatia por hotéis que "aumentaram os preços em 500% e se queixam da procura" (https://archive.ph/QBDgh).

Acrescentou também que os organizadores da Web Summit "inquiriram alguns participantes internacionais e cerca de 40% estão a optar pelo Airbnb", um resultado que considera resultar das leis da oferta e da procura.

Factos: Paddy Cosgrave comparou preços de categorias diferentes e aumentos reais rondam os 350%

Na publicação de 8 de novembro, Paddy Cosgrave anexou duas capturas de ecrã para demonstrar a alegada "inflação de aproximadamente 570%" no hotel Ikonik Lisboa, dando como exemplo o preço de 2.213 euros para três noites, para uma pessoa, entre 10 e 13 de novembro, os dias da Web Summit, face a apenas 387 euros para igual período de tempo na semana seguinte, entre 17 e 20.

Feitas as contas a estes números, há de facto uma diferença de mais de 570% entre a semana seguinte à da Web Summit e a atual. Mas a comparação apresentada não é correta porque considera preços de duas categorias de quartos diferentes, nomeadamente "quarto duplo deluxe com vista de rio" para esta semana, versus um quarto duplo standard na próxima semana.

Na segunda-feira, a Lusa Verifica já não encontrou exatamente aqueles valores na plataforma Booking.com, dado que são atualizados constantemente, mas conseguiu verificar que não existem aumentos de 570% para quartos da mesma tipologia naquele hotel ou nos outros referidos noutra captura de ecrã da mesma publicação.

No caso do Ikonik Lisboa, o valor para três noites de um quarto duplo standard (para uma pessoa) rondava os 450 euros para o período de 17 a 20 de novembro, enquanto o mesmo número de noites esta semana custam 1.565 euros, ou seja, mais quase 348%. Já no quarto "deluxe com vista de rio", três noites custarão 611 euros na próxima semana, enquanto nesta custam 2.172 euros, mais 355%, mas abaixo dos referidos 570%.

A Lusa Verifica fez o mesmo tipo de contas através da página da Eurostars, a empresa proprietária do Ikonik Lisboa, onde se podem encontrar tarifas ligeiramente inferiores, e constatou que os valores cobrados esta semana são em média 3,45 vezes superiores aos da próxima semana, mas nunca 5,7 vezes superiores.

Estas percentagens de aumento eram semelhantes nos outros hotéis visados na publicação de Cosgrave, com aumentos entre os 186% e os 349%, e noutros situados no Parque das Nações, local onde decorre a Web Summit.

No Tivoli Oriente, por exemplo, há 324% de diferença num quarto duplo deluxe (a partir de 607 euros na próxima semana para 1.968 nesta), e no Vip Executive Arts registam-se aumentos entre 303% e 351%: três noites num quarto individual standard custam a partir de 349 euros na próxima semana, mas o mesmo quarto começa nos 1.227 euros durante a Web Summit.

A maior diferença encontrada no Parque das Nações foi noutro hotel da Eurostars, o Eurostars Universal Lisboa, onde três noites num quarto duplo deluxe com vista de cidade custam 2.262 euros esta semana, baixando para 601 euros na próxima, uma diferença de mais de 376%.

A Lusa Verifica questionou Paddy Cosgrave através do gabinete de comunicação da Web Summit, bem como o Grupo Hotusa, proprietário da empresa Eurostars Hotel Company, mas não obteve respostas.

Avaliação Lusa Verifica: Falso

É falso que o hotel Ikonik Lisboa aumentou as diárias em 570% durante a Web Summit, como afirmou Paddy Cosgrave, o co-fundador desta cimeira tecnológica que decorre até quinta-feira, mas há de facto hotéis a cobrar mais do triplo do praticado noutras semanas de novembro, como é o caso desta e de outras unidades hoteleiras de Lisboa.