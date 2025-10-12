Sábado – Pense por si

Gouveia e Melo apela ao voto consciente dos portugueses nas autárquicas

Diogo Barreto
16:15
O candidato às presidenciais de 2026 disse ainda estar “muito expectante de que haja uma menor abstenção” do noutros anos.

O Almirante Gouveia e Melo votou, por volta das 12h deste domingo, em Lisboa, e disse estar “muito expectante de que haja uma menor abstenção” do noutros anos.

Candidato otimista quanto à abstenção nas eleições de 2026
O candidato à Presidência da República apelou a um voto consciente dos portugueses. “Espero que a abstenção diminua e que os portugueses exerçam, em consciência, o direito de voto, que consagra o princípio básico da cidadania e da democracia", afirmou.

Almirante Gouveia e Melo disse ainda estar “muito expectante de que haja uma menor abstenção” do que houve noutros anos. “Temos de votar essencialmente porque queremos fazer parte da comunidade e que a comunidade se desenvolva.”

Gouveia e Melo apela ao voto consciente dos portugueses nas autárquicas
Gouveia e Melo apela ao voto consciente dos portugueses nas autárquicas