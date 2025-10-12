O candidato às presidenciais de 2026 disse ainda estar “muito expectante de que haja uma menor abstenção” do noutros anos.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O Almirante Gouveia e Melo votou, por volta das 12h deste domingo, em Lisboa, e disse estar “muito expectante de que haja uma menor abstenção” do noutros anos.



Candidato otimista quanto à abstenção nas eleições de 2026 JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA_EPA

O candidato à Presidência da República apelou a um voto consciente dos portugueses. “Espero que a abstenção diminua e que os portugueses exerçam, em consciência, o direito de voto, que consagra o princípio básico da cidadania e da democracia", afirmou.

Almirante Gouveia e Melo disse ainda estar “muito expectante de que haja uma menor abstenção” do que houve noutros anos. “Temos de votar essencialmente porque queremos fazer parte da comunidade e que a comunidade se desenvolva.”

A carregar o vídeo ... Gouveia e Melo apela ao voto consciente dos portugueses nas autárquicas