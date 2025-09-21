Presidenciais. Número de candidaturas à direita representa "um desafio ainda maior", diz Marques Mendes

Social-democrata reagiu hoje à candidatura de André Ventura. Defendeu que representa "um desafio ainda maior", mas que está "confortável" com os seus resultados.

Luís Marques Mendes reagiu este domingo à candidatura do líder do Chega, André Ventura, às presidenciais do próximo ano. Em declarações aos jornalistas, na Feira da Luz, em Carnide, o social-democrata saudou a candidatura de André Ventura e considerou que o número de candidatos à direita representa "um desafio ainda maior".



MIGUEL A. LOPES/LUSA

Ainda assim, Marques Mendes afirmou que estava "confortável". "Quando avancei com a minha candidatura havia um candidato que tinha 21 pontos percentuais à minha frente. As últimas sondagens agora dizem que há um empate técnico. Só posso estar confortável e satisfeito."

O social-democrata disse ainda que o seu objetivo é "representar todos os portugueses", enquanto que André Ventura pretende representar apenas "uma parte".

Além disso, afirmou que a sua candidatura é "contra o radicalismo". "Tudo o que seja radicalismo não é bom para o País. O radicalismo divide e eu quero unir." E esclareceu que a sua campanha é "pela moderação, equilíbrio (...) e sensatez".

André Ventura apresentou a sua candidatura a Belém na passada terça-feira. Segundo alguns politólogos consultados pela SÁBADO, a entrada do líder do Chega nesta corrida irá alterar "dramaticamente" o resultado das sondagens, e poderá levar o antigo secretário-geral do PS, António José Seguro, a uma segunda volta.