Portugal

Presidenciais. Número de candidaturas à direita representa "um desafio ainda maior", diz Marques Mendes

Luana Augusto
17:28
Social-democrata reagiu hoje à candidatura de André Ventura. Defendeu que representa "um desafio ainda maior", mas que está "confortável" com os seus resultados.

Luís Marques Mendes reagiu este domingo à candidatura do líder do Chega, André Ventura, às presidenciais do próximo ano. Em declarações aos jornalistas, na Feira da Luz, em Carnide, o social-democrata saudou a candidatura de André Ventura e considerou que o número de candidatos à direita representa "um desafio ainda maior".

MIGUEL A. LOPES/LUSA

Ainda assim, Marques Mendes afirmou que estava "confortável". "Quando avancei com a minha candidatura havia um candidato que tinha 21 pontos percentuais à minha frente. As últimas sondagens agora dizem que há um empate técnico. Só posso estar confortável e satisfeito."

O social-democrata disse ainda que o seu objetivo é "representar todos os portugueses", enquanto que André Ventura pretende representar apenas "uma parte".

Além disso, afirmou que a sua candidatura é "contra o radicalismo". "Tudo o que seja radicalismo não é bom para o País. O radicalismo divide e eu quero unir." E esclareceu que a sua campanha é "pela moderação, equilíbrio (...) e sensatez".

Se Ventura chegar à segunda volta 'o segundo nome a passar será o de Seguro'
Se Ventura chegar à segunda volta "o segundo nome a passar será o de Seguro"

André Ventura apresentou a sua candidatura a Belém na passada terça-feira. Segundo alguns politólogos consultados pela SÁBADO, a entrada do líder do Chega nesta corrida irá alterar "dramaticamente" o resultado das sondagens, e poderá levar o antigo secretário-geral do PS, António José Seguro, a uma segunda volta.

