Direito de resposta da Knower

A SÁBADO recebeu o seguinte direito de resposta em relação ao artigo "O negócio milionário dos médicos tarefeiros".

Na sequência da publicação da notícia intitulada "Os Milhões dos médicos tarefeiros", datada de 24 de setembro de 2025 (n.° 1117), cumpre-nos, ao abrigo do direito de resposta, esclarecer as incorretas referências feitas à empresa Knower e ao Grupo Wellow Network.

Ao contrário do referido, nem a Knower nem a Wellow Network são multinacionais. A Knower é uma empresa de capital 100% português, pertencente a um grupo de capital também 100% português (Wellow Network).

Convém também esclarecer que, no âmbito dos contratos celebrados com o SNS, a Knower não fixa nem determina valores de mercado. Estes são definidos pelas Unidades Locais de Saúde através dos procedimentos de contratação pública, de acordo com os limites legais, sujeitando-se a Knower à concorrência imposta pelos prestadores destes serviços. E os valores estabelecidos em concurso e contrato representam o teto máximo autorizável, não significando que a sua execução financeira corresponda integralmente ao montante contratualizado.

Mais, a notícia refere de forma incorreta que a Knower terá faturado 55,5M "na última década" ou 56M "desde 2009". Ora, a Knower iniciou atividade na área da saúde em 2015, tendo até à data faturado 33.635M€ ao SNS.

A faturação da Knower no SNS, para além de serviços médicos, inclui serviços de enfermagem, assistentes operacionais e videoconsultas. Qualquer análise rigorosa deve considerar a diversidade de serviços prestados e a natureza multifacetada dos respetivos contratos.

A notícia contém imprecisões factuais e interpretações incorretas, que distorcem a realidade da Knower. Lamentamos a forma descontextualizada como a Knower é retratada, quando na verdade desempenha um papel crucial no apoio ao funcionamento das instituições de saúde e na resposta a necessidades operacionais prementes do SNS. O nosso trabalho visa precisamente colmatar falhas estruturais e garantir que os utentes não ficam privados de cuidados de saúde, sempre no estrito cumprimento das normas aplicáveis.

O Administrador

Amílcar José dos Santos Gabriel