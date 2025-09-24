OE2026: Proposta do Governo com votação final global prevista para 27 de novembro

Sábado – Pense por si

Este calendário foi esta quarta-feira estabelecido em reunião da conferência de líderes parlamentares.

O debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, no parlamento, vai realizar-se dias 27 e 28 de outubro e a votação final global está prevista para 27 de novembro.

Parlamento debate Orçamento do Estado 2026 com votação final prevista para 27 de novembro
A segunda proposta de Orçamento de executivos PSD/CDS, liderados por Luís Montenegro, entra na Assembleia da República em 10 de outubro, uma sexta-feira, depois de o documento ser aprovado em Conselho de Ministros.

No ano passado, o Orçamento para 2025, o primeiro de um Governo de Luís Montenegro, foi aprovado em votação final global pelo PSD e CDS, com abstenção do PS, e os votos contra do Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, Livre, PCP e PAN.

