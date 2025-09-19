Sábado – Pense por si

Mundo

Incêndios: Fogo em Castro Daire provoca dois feridos e alastra a Lamego

Lusa 17:38
As mais lidas

O alerta aconteceu pelas 11:05 para a localidade de Vale Abrigoso, distrito de Viseu.

O incêndio em Vale Abrigoso, Castro Daire, com início na manhã de esta sexta-feira provocou ferimentos ligeiros a dois bombeiros e alastrou ao concelho vizinho de Lamego, segundo a Proteção Civil.

Incêndio em Castro Daire alastra para Lamego e fere dois bombeiros
Incêndio em Castro Daire alastra para Lamego e fere dois bombeiros Miguel Pereira da Silva/LUSA_EPA

"O incêndio de Vale Abrigoso provocou dois feridos ligeiros. São dois bombeiros", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Douro disse à agência Lusa que "o incêndio com início em Castro Daire chegou ao concelho de Lamego, na zona de Mazes", freguesia de Lazarim, no distrito de Viseu.

"Até ao momento não há localidades em risco", adiantaram as fontes da Proteção Civil.

O alerta aconteceu pelas 11:05 para a localidade de Vale Abrigoso, na freguesia de Mezio e Moura Morta, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

Pelas 17:15, combatiam o incêndio 461 operacionais, apoiados por 134 veículos e sete meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Artigos Relacionados
Tópicos Incêndios Resposta de emergência Castro Daire Lamego Viseu
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Menu shortcuts

Incêndios: Fogo em Castro Daire provoca dois feridos e alastra a Lamego