Incêndios: Fogo em Castro Daire provoca dois feridos e alastra a Lamego

O alerta aconteceu pelas 11:05 para a localidade de Vale Abrigoso, distrito de Viseu.

O incêndio em Vale Abrigoso, Castro Daire, com início na manhã de esta sexta-feira provocou ferimentos ligeiros a dois bombeiros e alastrou ao concelho vizinho de Lamego, segundo a Proteção Civil.



Miguel Pereira da Silva/LUSA_EPA

"O incêndio de Vale Abrigoso provocou dois feridos ligeiros. São dois bombeiros", disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional do Douro disse à agência Lusa que "o incêndio com início em Castro Daire chegou ao concelho de Lamego, na zona de Mazes", freguesia de Lazarim, no distrito de Viseu.

"Até ao momento não há localidades em risco", adiantaram as fontes da Proteção Civil.

Pelas 17:15, combatiam o incêndio 461 operacionais, apoiados por 134 veículos e sete meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).