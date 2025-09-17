Mais de 50 concelhos de oito distritos em perigo máximo de incêndio

Distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio.

Mais de 50 concelhos dos distritos de Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre e Faro estão esta quarta-feira em risco máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Vários concelhos do interior norte e centro e Algarve estão também em perigo muito elevado de incêndio rural, de acordo com o IPMA.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se elevado pelo menos até sábado devido à previsão de tempo quente.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

A previsão de tempo quente levou a Proteção Civil a emitir na terça-feira um aviso para o perigo de incêndio rural muito elevado a máximo no norte e centro do país, bem como no Algarve, face às previsões de elevadas temperaturas nos próximos dias.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as temperaturas podem atingir os 40 graus no interior da região sul, bem como nos vales do Tejo e Douro.

A Autoridade cita dados do IPMA, destacando uma humidade relativa do ar inferior a 30%, em grande parte do território, “com fraca recuperação noturna”.

Também por causa do calor, o IPMA colocou os distritos de Bragança, Viseu, Évora, Guarda, Vila Real, Setúbal, Santarém, Lisboa, Beja, Castelo Branco e Portalegre sob aviso amarelo até às 18:00 de quinta-feira.

O IPMA colocou ainda a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso amarelo até às 18:00 de sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, com períodos de mais nebulosidade no litoral norte e centro, vento em geral fraco e pequena subida da temperatura mínima no interior, em especial a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, e da máxima no nordeste transmontano e na Beira Alta.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (em Viana do Castelo e Braga) e os 24 (em Portalegre) e as máximas entre os 21 (em Aveiro) e os 38 (em Beja).

O IPMA prevê para hoje o arquipélago da Madeira céu em geral pouco nublado e vento fraco a moderado de leste/nordeste.

No Funchal, as temperaturas vão variar entre os 21 e os 29 graus e no Porto Santo entre os 20 e os 26.