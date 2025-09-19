PM diz que pedido de mais documentos da Spinumviva “não é nada de mais”

O primeiro-ministro recusou, contudo, especificar quais os documentos que lhe foram solicitados.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta sexta-feira que o pedido do Ministério Público de mais documentos sobre a Spinumviva “não é nada de mais” e que vai enviá-los “o mais rápido possível”.



Luís Montenegro

“Eu já recebi esse pedido, que é um pedido normal (…). Posso dizer que não é nada demais, mas pronto, aproveitarei nomeadamente a tarde de hoje para tentar reunir os documentos que foram solicitados e enviá-los o mais rápido”, declarou hoje Luís Montenegro aos jornalista, à margem de um evento no Porto.

O primeiro-ministro recusou, contudo, especificar quais os documentos que lhe foram solicitados.

Leia Também Ministério Público pede mais documentação a Luís Montenegro sobre Spinumviva

O Ministério Público (MP) pediu mais documentação ao primeiro-ministro para poder finalizar a averiguação preventiva sobre os negócios da sua empresa familiar Spinumviva, disse o Procurador-geral da República (PGR).