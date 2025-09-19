Sábado – Pense por si

Portugal

PM diz que pedido de mais documentos da Spinumviva “não é nada de mais”

Lusa 13:32
As mais lidas

O primeiro-ministro recusou, contudo, especificar quais os documentos que lhe foram solicitados.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta sexta-feira que o pedido do Ministério Público de mais documentos sobre a Spinumviva “não é nada de mais” e que vai enviá-los “o mais rápido possível”.

Luís Montenegro
Luís Montenegro

“Eu já recebi esse pedido, que é um pedido normal (…). Posso dizer que não é nada demais, mas pronto, aproveitarei nomeadamente a tarde de hoje para tentar reunir os documentos que foram solicitados e enviá-los o mais rápido”, declarou hoje Luís Montenegro aos jornalista, à margem de um evento no Porto.

O primeiro-ministro recusou, contudo, especificar quais os documentos que lhe foram solicitados.

Ministério Público pede mais documentação a Luís Montenegro sobre Spinumviva
Leia Também

Ministério Público pede mais documentação a Luís Montenegro sobre Spinumviva

O Ministério Público (MP) pediu mais documentação ao primeiro-ministro para poder finalizar a averiguação preventiva sobre os negócios da sua empresa familiar Spinumviva, disse o Procurador-geral da República (PGR).

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Média Empresas Luís Montenegro Porto
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Menu shortcuts

PM diz que pedido de mais documentos da Spinumviva “não é nada de mais”