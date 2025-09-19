Sábado – Pense por si

Ministério Público pede mais documentação a Luís Montenegro sobre Spinumviva

Correio da Manhã 08:21
PGR diz, em entrevista ao jornal 'Nascer do Sol', que os documentos foram solicitados ao primeiro-ministro esta semana.

O Procurador-geral da República (PGR) revelou que o Ministério Público (MP) pediu mais documentação ao primeiro-ministro sobre os negócios da empresa familiar Spinumviva.

Luís Montenegro falou após o Conselho de Ministros extraordinário em Viseu
Amadeu Guerra explicou, em entrevista ao jornal 'Nascer do Sol', que "o MP pediu esta semana mais documentação" a Luís Montenegro, no processo de averiguação preventiva em curso, para avaliar se existão indícios que justifiquem abrir um inquérito criminal.

A averiguação preventiva foi confirmada pelo PGR a 12 de Março, um dia depois da queda do primeiro Governo de Luís Montenegro, na sequência da rejeição de uma moção de confiança que levou o País a eleições antecipadas. 

Investigação
Ministério Público pede mais documentação a Luís Montenegro sobre Spinumviva