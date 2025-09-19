Sábado – Pense por si

Portugal

Fogo em mato em Castro Daire mobiliza 13 meios aéreos

Lusa 14:45
Capa da Sábado Edição 16 a 22 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 16 a 22 de setembro
As mais lidas

O alerta aconteceu pelas 11h05.

Um incêndio em Vale Abrigoso, Castro Daire, com início na manhã desta sexta-feira, mobilizava, pelas 13h55, 13 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.

Bombeiros combatem incêndio florestal com apoio aéreo em Portugal
Bombeiros combatem incêndio florestal com apoio aéreo em Portugal

“É um incêndio em mato e não há qualquer localidade em risco”, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.

O alerta aconteceu pelas 11h05 para a localidade de Vale Abrigoso, na freguesia de Mezio e Moura Morta, no concelho de Castro Daire, distrito de Viseu.

Pelas 13:45, combatiam o incêndio 273 operacionais, apoiados por 75 veículos e oito meios aéreos, segundo informação recolhida na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Castro Daire
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Maria Henrique Espada
Maria Henrique Espada
Editorial

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

Menu shortcuts

Fogo em mato em Castro Daire mobiliza 13 meios aéreos