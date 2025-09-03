Pelo menos 10 desalojados em Lisboa após queda da fachada de prédio antigo

O edifício antigo que ruiu, pelas 03h00, situa-se na rua do Sol à Graça e estava a ser recuperado.

Pelo menos 10 pessoas ficaram esta quarta-feira desalojadas devido à queda da fachada lateral de um prédio antigo vizinho, na freguesia de São Vicente, em Lisboa, segundo os Sapadores Bombeiros.



CMTV

A queda da estrutura não causou vítimas, mas os habitantes de prédios vizinhos foram desalojados por as suas casas terem ficado sem condições de habitabilidade.

Neste acidente estiveram 10 elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, apoiados por três viaturas.