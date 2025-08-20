Sindicato dos Transportes marca greve nos aeroportos de setembro até início de 2026

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Sindicato dos Transportes (ST) decretou um pré-aviso de greve na Menzies (ex-Groundforce) que se estende de 03 de setembro a 02 de janeiro de 2026, tal como as paralisações marcadas pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA).



“Existiram na verdade, nas últimas duas semanas, tentativas, inclusive com propostas credíveis por parte de dois sindicatos, para tentar resolver este conflito da melhor maneira possível”, garantiu o ST, em comunicado enviado à imprensa.

O sindicato acrescentou que “tal boa vontade não foi aceite, mesmo com a greve já cancelada como era exigência da empresa”.

“Não nos resta outra solução senão voltar á luta”, salientou.

O ST acusou a SPdH/Menzies e a administração da TAP de continuarem a “ignorar os reais problemas dos trabalhadores sujeitando-os a salários de miséria, não pagando componentes remuneratórias em divida”.

Na terça-feira, o SIMA anunciou a marcação de novas greves de trabalhadores da empresa responsável pelos serviços de assistência em escala, em períodos alternados entre 03 de setembro e 02 de janeiro de 2026, incluindo fins de semana prolongados e datas de elevado movimento, como o Natal e o Ano Novo.

Entre as reivindicações, o sindicato exige o fim de ordenados base abaixo do salário mínimo nacional, o pagamento das horas noturnas, a manutenção de direitos como o acesso ao estacionamento e o cumprimento do memorando de entendimento anteriormente assinado.

Além disso, no comunicado emitido na terça-feira, o sindicato refere que a existência de vencimentos base inferiores ao salário mínimo nacional, que se situa em 870 euros, vai “contra o considerado pela TAP, enquanto também acionista da empresa, através de ofício enviado à SPDH/Menzies e no qual considera esta situação é ilegal”.

Este novo pré-aviso do SIMA surge depois das greves realizadas em julho e agosto e da suspensão de paralisações previstas para finais de agosto, na sequência de contactos no Ministério do Trabalho.

A Menzies, por seu lado, garantiu que o cancelamento das últimas greves “não foi o resultado de qualquer acordo, negociação ou concessão”, assegurando que a sua posição “se mantém inalterada” e que não houve alterações aos compromissos assumidos até 2029.

O sindicato refere ainda que para a greve anunciada no recente pré-aviso, “os trabalhadores assegurarão os serviços necessários à segurança e manutenção dos equipamentos e instalações”.

Pelo exposto, o SIMA considera que, face às atuais circunstâncias, nomeadamente o número de trabalhadores abrangidos pelo aviso prévio efetuado e a sua ampla divulgação, apenas se mostra necessário assegurar os serviços mínimos anteriormente enumerados.

Segundo fonte oficial do sindicato, representam cerca de 4% dos aproximadamente 3.600 trabalhadores da Menzies.

A primeira greve irá realizar-se a partir das 00h00 do dia 03 de setembro até às 24h00 de 09 de setembro, seguindo-se depois nova paralisação de 12 a 15 de setembro, de 19 a 22 de setembro e de 26 a 28 de setembro.

Em outubro, estão agendadas paralisações de 03 a 06, de 10 a 13, de 17 a 20, de 24 a 27 e de 31 a 03 de novembro. Seguir-se-ão mais paragens de 07 a 10 de novembro, de 14 a 17 de novembro, de 21 a 24 de novembro, de 28 a 01 de dezembro, de 05 a 08 de dezembro e de 12 a 15 de dezembro.

A última está prevista de 19 de dezembro a 02 de janeiro de 2026.