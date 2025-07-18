14 das 36 famílias desalojadas do Bairro do Talude estão a ser apoiadas pelos serviços sociais

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

A Câmara Municipal de Loures emitiu esta sexta-feira um novo comunicado onde esclarece que, das 36 pessoas do Talude Militar que recorreram aos seus serviços sociais até quarta-feira, só 14 aceitaram ajudas e estão a recebê-las.



Bruno Colaço/Correio da Manhã

Até quarta-feira "dos 36 agregados familiares atendidos pelos serviços de ação social, 14 estão a receber apoio da Câmara Municipal de Loures, 14 indicaram ter encontrado alternativa habitacional junto de familiares ou amigos, um recusou o apoio disponibilizado e 7 não manifestaram interesse nas soluções apresentadas", afirma a Câmara em comunicado.

Dos 36 agregados atendidos pelos serviços de ação social da Câmara 69 eram adultos e 46 eram menores. Mas, algumas das famílias tiveram outras alternativas ou não aceitaram as soluções propostas.

No total, as famílias que estão a receber apoios da autarquia têm a seu cargo 31 menores.

Mas, a Câmara também sublinha na nota que das 55 famílias que ocupavam as construções precárias, entretanto, demolidas, "19 não procuraram apoio social".

Quanto às famílias apoiadas pela Câmara Municipal de Loures, três delas, com cinco menores a cargo continuam com apoio de pernoita e 10, com 21 menores a cargo, encontram-se a receber apoio alimentar, específica a nota.

Já cinco das famílias "conseguiram autonomizar-se com recurso ao mercado de arrendamento, tendo beneficiado de apoio municipal para o pagamento da caução e do primeiro mês de renda", sublinha.

Para além das soluções habitacionais e alimentares, foram identificadas pessoas em situação de desemprego, que estão agora a ser acompanhadas pelo gabinete de apoio à empregabilidade e outras pelo gabinete de apoio ao migrante da autarquia, "no sentido de promover a sua integração laboral e regularização documental", refere o comunicado.

Entretanto no terreno, mantêm-se técnicos da ação social, do apoio à empregabilidade e do apoio ao migrante, em unidades móveis e nas instalações da associação local - Associação para a Mudança e Representação Transcultural (AMRT), adianta.

A Câmara Municipal de Loures destaca também na nota que, em articulação com a AMRT, promoveu, hoje, uma ação de limpeza no Talude Militar, "com o objetivo de remover os resíduos acumulados e melhorar as condições de segurança do espaço". Uma ação que continuará sábado.

Por último, reafirma que "todas as pessoas visadas [pelas demolições] foram previamente informadas e acompanhadas, tendo o apoio social estado sempre disponível antes, durante e depois da operação".