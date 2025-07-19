Mariana Leitão assegura que IL "vai estar" nas Presidenciais

À chegada da convenção a candidata única à liderança do partido lamentou que não tenham surgido outros candidatos e assegurou que não se sente pressionada pelo crescimento do Chega.
A candidata única à liderança da IL, Mariana Leitão, disse esperar que a convenção nacional do partido mostre que está preparado para ser "uma alternativa ao imobilismo" e ao autoritarismo. Informou ainda que a Iniciativa Liberal não vai apresentar um candidato à Presidência da República este fim de semana, mas deixou a garantia de que o partido "vai estar nas presidenciais".
"É importante hoje, mais do que nunca, darmos este sinal de que a IL está cá, está preparada, está confiante e é uma alternativa ao imobilismo, a um autoritarismo ainda tímido, mas que se começa a sentir", afirmou Mariana Leitão em declarações aos jornalistas à chegada ao pavilhão onde se vai realizar a X Convenção Nacional da IL, em Alcobaça. Mariana Leitão disse querer deixar, nesta convenção, o sinal de que a IL vai "combater todos os ataques a direitos, liberdades e garantias" e vai fazer uma "defesa intransigente" do sistema democrático.
Leitão, que será eleita presidente da IL depois da saída de Rui Rocha, após os resultados eleitorais de maio (a IL manteve o número de deputados), disse ainda que não se sente pressionada pelo crescimento do Chega. Numa referência a André Ventura, Mariana Leitão disse que "há um novo líder da oposição que é preciso ser combatido, porque é de facto um líder com uma ausência grande de propostas, com ainda mais socialismo do que o anterior e com laivos de algum autoritarismo que é preciso combater".
Sobre se lamenta que, na disputa pela liderança do partido, a oposição interna não tenha apresentado qualquer candidato alternativo, Mariana Leitão disse que todas as pessoas tiveram a oportunidade de se candidatar e rejeitou que o facto de o Conselho Nacional ter optado por convocar uma eleição interna em 30 dias possa ter sido um obstáculo para candidaturas alternativas. "Entre a demissão do Rui Rocha e o dia de hoje, passaram-se praticamente dois meses. Portanto, parece-me que houve tempo suficiente para quem tivesse essa vontade, porque é preciso tê-la", disse, frisando ainda que se esforçou para promover uma união interna na sua direção, na qual integrou dois ex-apoiantes de Carla Castro, adversária de Rui Rocha na disputa pela liderança da IL em fevereiro de 2023.
Mariana Leitão disse que, nesta convenção, não vai anunciar o nome do candidato presidencial que a IL vai apoiar, mas deixou uma garantia: "É garantido que a IL vai estar nas presidenciais".
MIGUEL A. LOPES/LUSA
Os trabalhos da X Convenção da Iniciativa Liberal arrancaram poucos minutos das 10h30, com uma hora de atraso face ao programa.
Mariana Leitão assegura que IL "vai estar" nas Presidenciais
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".