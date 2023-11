O crime discreto de Vítor Escária

Notar o currículo de Vítor Escária e tudo o que o desqualifica para funções públicas é agora chorar sobre leite derramado. O chefe de gabinete é uma escolha pessoal, da mais estrita confiança, do governante que o nomeia, e António Costa sabia quem era Vítor Escária. Conhecia o Vítor Escária do Galpgate, o Vítor Escária da Martifer, que acumulava avenças públicas com negócios privados, o Vítor Escária que, como assessor económico de José Sócrates, ajudou a arbitrar os negócios venezuelanos do ex-primeiro-ministro.

Agora, Escária foi apanhado com 75.800 euros em dinheiro vivo no seu gabinete na residência oficial do primeiro-ministro e Costa está chocado. Chocado e consternado, a ponto de exonerar o seu chefe de gabinete e pedir desculpas ao país, mas não a ponto de admitir que a razão inultrapassável da sua demissão é esta, e não um parágrafo num comunicado da Procuradoria Geral da República em que se anuncia o óbvio: que o Ministério Público tem de apurar qual o papel do primeiro-ministro (se algum) em toda esta história.

O advogado de Vítor Escária diz ter uma boa explicação para este dinheiro: estava na residência oficial de António Costa porque depositá-lo num banco seria "um sarilho terrível". O "sarilho terrível" é os bancos perguntarem de onde vem o dinheiro, obrigados que estão a prevenir operações de branqueamento de capitais. Pelos vistos, Vítor Escária não queria ter de explicar.

A versão oficial é de que se trata da remuneração de serviços prestados em Angola e pagos em dinheiro vivo. Só que, como o cargo de chefe de gabinete exige a exclusividade de funções, esses serviços teriam sido prestados há mais de três anos. Mas, como teriam de ter sido declarados ao Fisco, e aparentemente não foram, a versão oficial é que, tendo os serviços sido prestados há mais de três anos, só foram pagos (em dinheiro vivo, sublinhe-se) recentemente; e ainda vão a tempo de ser declarados no IRS de 2023.

É uma explicação que exige grande dose de generosidade (ou ingenuidade), mas não é impossível. Se Vítor Escária conseguir convencer um tribunal de que o dinheiro passou por esse buraco de agulha, está safo. Ou será que está? É que, entretanto, Escária estava obrigado a declarar não só ao Fisco, mas ao Tribunal Constitucional o seu património, ao abrigo do regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos (lei 52/2019). O artigo 14º da lei obriga os altos funcionários públicos (que incluem os chefes dos gabinetes dos governantes) a atualizarem a sua declaração de património, no prazo de 30 dias, sempre que haja um acréscimo patrimonial superior a 50 salários mínimos.

Portanto, das duas uma: ou existe um papel no Tribunal Constitucional a declarar os 75.800 euros agora encontrados, ou Vítor Escária cometeu um crime de ocultação intencional de património, punível com pena de prisão até cinco anos e um imposto especial de 80% sobre o dinheiro não declarado. Ou então, terá de nos convencer de que o tal dinheiro de trabalho prestado há mais de três anos só lhe foi pago há menos de 30 dias, mesmo nas vésperas da rusga do Ministério Público. É um buraco de agulha ainda mais estreito, a exigir ainda mais generosidade e ingenuidade para ser credível.

Este novo crime de ocultação intencional de património foi incluído na lei no final de 2021 e entrou em vigor com a legislatura que Vítor Escária agora precipitou para o seu prematuro fim. É um exemplo das muitas leis que em Portugal se fazem para mostrar serviço – neste caso, a partir de uma proposta da Associação Sindical dos Juízes, para tentar resolver a saga do enriquecimento ilícito, que nunca avançou. O regime de exercício de cargos políticos e altos cargos públicos, aprovado em 2019, é fruto dos trabalhos de uma comissão eventual criada no Parlamento em 2016. Foi tão boa a lei que fizeram que, desde 2019, já foi revista três vezes, praticamente uma vez por ano, para "clarificar" falhas e omissões.

Feita para inglês ver, na voragem habitual de legislação feita por impulso ou em reação a escândalos, a lei descansa hoje no silêncio do Diário da República, sem que ninguém dê por ela. É o produto típico de uma abordagem pouco séria ao combate à corrupção, que agora se traduz numa campanha contra o Ministério Público e a própria separação de poderes, que pretende reduzir Portugal a uma Hungria de compadrio, corrupção e bico calado. Enquanto políticos se atiram a procuradores, o chefe de gabinete do primeiro-ministro pode ter cometido um crime flagrante, de caras, em que ninguém reparou. Portugal não é para levar a sério.